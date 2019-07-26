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Полиция Киева начала уголовное производство по факту событий возле здания ГБР.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, правоохранители устанавливают всех участников инцидента. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Около 17:00 группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Полицейские зарегистрировали сведения о событии, а затем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Усилия правоохранителей направлены по установлению всех участников инцидента и их места нахождения. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Напомним, 25 июля пятый президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, хотя его допрос был перенесен на 8 августа.

После выхода из здания на автомобиль Порошенко напали.
ForUm

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