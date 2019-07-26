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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова попросила украинского омбудсмена Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания российского танкера в Измаиле.

Как сообщается на сайте уполномоченного РФ, стороны провели телефонный разговор.

«В ходе беседы Москалькова просила Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также состав экипажа: есть ли на борту граждане Российской Федерации, сколько их; оказывается ли морякам консульская поддержка, не нарушаются ли их права и получают ли они необходимые продукты питания и питьевую воду, не нуждается ли кто-либо из членов экипажа в медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Денисова со своей стороны обещала в ближайшее время выяснить в СБУ ситуацию с экипажем судна. Омбудсмены договорились продолжить гуманитарный диалог.

Как сообщал ForUm, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер «NEYMA», который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.  Экипаж задержанного судна отпустили.
ForUm

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