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Намерение президента Владимира Зеленского уволить мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА противоречит принципам Европейской хартии о местном самоуправлении. Такое мнение Кличко высказал в студии Радио Свобода.

Он также раскритиковал намерение партии «Слуга народа» разделить полномочия мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

«Влияние президента и правительства на местное самоуправление прямо противоречит Европейской хартии, такого раздела полномочий. Если мэра выбирают, и он не имеет никаких полномочий, чтобы реализовать ожидания жителей, которые доверяют ему реализовать эти полномочия, такого нет ни в одном европейском городе, ни в одной европейской или современной стране», - сказал Кличко.

Столичный мэр рассказал, как будет действовать в случае, если его лишат должности председателя КГГА.

«Ни в коем случае я сдаваться не буду, я буду делать все для того, чтобы отстоять местное самоуправление. И это вопрос не мой, этот вопрос вообще принципов, которые должны быть в нашем городе, чтобы киевляне имели возможность управлять городом. Я убежден, что другого пути нет. Также мы будем обращаться и в юридической плоскости этот вопрос решать. И буду обращаться к общественности, будем делать все шаги для того, чтобы этого не произошло», - говорит он.

По словам Кличко, намерение партии «Слуга народа» разделить полномочия мэра и главы столичной городской государственной администрации «попахивает авторитаризмом».

«Община формирует бюджет, община имеет вызовы, община имеет землю, имущество, она выбирает менеджера, который должен этим распоряжаться и отчитываться перед общиной. А если этого не нужно, зачем тогда мэрские выборы вообще делать? Давайте мэра отменим вообще и будем назначать человека сверху, который и будет управлять, как будет нравиться президенту», - комментирует политик.

На вопрос, возможно ли, что Киевский городской совет своим решением расширит полномочия председателя КГГА, Кличко ответил, что «не исключает» и «работает» над этим.

Напомним, 24 июля спикер премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что Кабинет Министров получил просьбу от президента Зеленского уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Согласно Конституции, председателя КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. В то же время в соответствии с решением Конституционного суда, Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой.

Виталий Кличко впервые избран Киевским городским головой с 5 июня 2014 года. Должность председателя КГГА он занимает с 25 июня.

Партия «Слуга народа» инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации. В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы. 

Ранее Кличко прокомментировал слухи о своей отставке с должности председателя КГГА. В СМИ также распространялась информация о возможном назначении на эту должность директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.
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