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Разделение полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА – это лишение столицы местного самоуправления. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в видеокомментарии в Facebook.

«Вчера вечером у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. - О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА – его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, что не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет, - сказал Кличко. - Я еще раз подчеркнул, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий – это возвращение методов Януковича и лишение Киева самоуправления. Когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств».

Такого нет ни в одной европейской столице, в одном городе, подчеркнул Кличко.

«И я озвучил это: если так нужно иметь в столице «своего» мэра, - пусть досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют», - подчеркнул Кличко.

 

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае разделения полномочий мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы.
ForUm

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