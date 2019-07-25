Бывший народный депутат Александр Ефремов, которого обвиняют в государственной измене, прибыл в Киев, ему надели электронный браслет. Об этом сообщил адвокат Ефремова Евгений Солодко, передает «Сегодня».

«Он в Киеве, браслет надет», – сказал адвокат.

Напомним, 22 июля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Ефремову с содержания под стражей на домашний арест. 24 июля он вышел из СИЗО.

Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Кроме того, ему инкриминируют организационное и иное содействие созданию и деятельности группировки «ЛНР» и государственной измене.

В июне 2019 Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде ареста Ефремову до 17 августа.