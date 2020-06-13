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Российский актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП.

Актер также заявил, что готов материально помочь семье Захарова.

«Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут», — сообщил Ефремов.

Актер также отметил, что не собирается использовать «связи и знакомства» для того, чтобы «отмазаться» от наказания.

«Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все видели, да и я видел, когда проспался и отошёл от шока», — заявил Ефремов.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его авто врезалось в фургон. Водитель, курьер Сергей Захаров, вскоре скончался в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.
ForUm

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