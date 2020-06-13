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Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, не приняла извинения актера и отказалась от денежной компенсации.

Об этом ТАСС сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — сказал Добровинский.

Он добавил, что если Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно.

Представители семьи погибшего намерены добиваться справедливого решения суда.

Ранее российский актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его авто врезалось в фургон. Водитель, курьер Сергей Захаров, вскоре скончался в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.
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