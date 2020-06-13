Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, не приняла извинения актера и отказалась от денежной компенсации.
Об этом ТАСС сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.
«Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — сказал Добровинский.
Представители семьи погибшего намерены добиваться справедливого решения суда.
Ранее российский актер Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Сергея Захарова, который погиб в ДТП.
Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его авто врезалось в фургон. Водитель, курьер Сергей Захаров, вскоре скончался в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время