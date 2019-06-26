Вчера, 25 июня, Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, обязав подозреваемого Владислава Мангера сдать паспорта и надеть браслет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, судья обязал Мангера прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в установленное время, не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора об изменении своего места жительства, сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу и другие документы для выезда, носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей - до 3 августа 2019 года.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении Гандзюк и назначил им наказание.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

В апреле ГПУ объявила Мангеру новое подозрение.

31 мая Мангеру позволили передвигаться в пределах области, не предупреждая об этом следствие.