Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры по подозрению в подделке материалов дела бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревался в незаконном обогащении на 89 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что дело Госбюро расследований открыло 6 марта во исполнение решений судов, удовлетворивших жалобы адвокатов Продана.

Они требовали от ГБР открыть дело против первого замглавы САП Владимира Кривенко.

Уголовное производство открыто по факту служебного подлога прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время расследования дела Продана.

В частности, защита экс-и.о. главы ГФС считает, что прокуроры САП специально отправляли фотокопии повесток на допрос Продану и членам его семьи через мессенджеры Viber и WatsApp, достоверно зная, что они не используют указаные средства связи.

Также защита утверждает, что свидетель в деле против Продана отказался от своих показаний, но прокуроры не указали этот факт в материалах дела.

Кроме того, экс-глава ГФС утверждает, что прокуроры САП специально указали неправильную дату направления письма о выезде его за границу в ноябре 2018 года.

Суд в июле текущего года разрешил следователям ГБР изъять в Генпрокуратуре материалы уголовного дела Продана.

Напомним, по данным САП, Продан подозревался в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 по июнь 2018 в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Отмечалось, что за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 млн и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их в ближайших лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

4 декабря 2018 года Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство в отношении Продана в связи с отменой уголовной ответственности за это преступление.