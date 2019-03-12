Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по подозрению бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана в незаконном обогащении на 89 млн гривен в связи с отменой уголовной ответственности за это преступление.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в бюро.

«Эпизод по незаконному обогащению закрыли, а все дело передали в ГПУ», - сказал он.

Дело по незаконному обогащению было закрыто согласно пункту 4 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Собеседник отметил, что дело было закрыто на днях.

По данным САП, Продан подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 по июнь 2018 в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Сообщается, что за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 млн и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их в ближайших лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

4 декабря 2018 года Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки.