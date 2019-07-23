Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил президента Украины Владимира Зеленского с победным результатом партии «Слуга народа» на выборах в парламент.

Об этом лидер Литовского государства сообщил в микроблоге Twitter по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНИАН.

Он пожелал Зеленскому ответственно работать на благо украинских граждан и Украины. Также Науседа «пожелал прочности, чтобы ответственно работать на благо украинских граждан и страны».

«Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское взаимодействие в ЕС и НАТО», - заявил Науседа.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.

По результатам обработки 92,71% электронных протоколов партия «Слуга народа» набирает 43,12% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,03%, «Батькивщина» - 8,19%, «Европейская солидарность» - 8,14%, «Голос» – 5,87%.