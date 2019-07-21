Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 20:00 составила 49,84%.
Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии после получения данных из 199 избирательных округов.
Самая высокая явка зафиксирована в Черниговской области области (54,8%), а самая низкая - в Закарпатской области (41,16%).
Напомним, по данным Национального экзит-пола, в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий: «Слуга народа» - 44,2%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,4%, «Европейская Солидарность» - 8,8%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 7,4%, «Голос» - 6,5%.
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