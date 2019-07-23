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Центральная избирательная комиссия обработала 92,71% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Так, партия «Слуга народа» набирает 43,12% голосов, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 13,03%, «Батькивщина» - 8,19%, «Европейская солидарность» - 8,14%, «Голос» – 5,87%.

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах.

По данным Центризбиркома, явка избирателей составила 49,84%.
ForUm

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