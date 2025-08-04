Уряд Литви подає у відставку через корупційний скандал

Уряд Литви офіційно подасть у відставку після заяви прем'єр-міністра Гінтаутаса Палуккаса про залишення посади на тлі масштабного корупційного скандалу. Про це повідомляє Delfi.

Палуккас оголосив про своє рішення піти з поста голови уряду напередодні, після того як навколо його бізнесу та родинних зв'язків розгорівся політичний скандал. Йдеться про звинувачення у сприянні державним підрядам компаніям, пов'язаним з його близьким оточенням.

Кабінет міністрів Литви проведе останнє засідання, на якому ухвалить постанову про колективну відставку. Після цього прем’єр передасть відповідне подання президенту Гітанасу Науседі. Після підписання указу президента, уряд втратить свої повноваження, і керівництво країною перейде в режим "технічного уряду". Глава держави отримає право тимчасово призначити одного з чинних міністрів виконувачем обов’язків прем'єра до формування нового Кабінету.

Процедура формування нового уряду передбачає, що президіум правлячої Соціал-демократичної партії Литви (СДПЛ) визначить кандидата на посаду прем'єр-міністра. Його кандидатура має бути погоджена з президентом та подана на розгляд Сейму (парламенту Литви). Сейм має проголосувати за нового прем’єра не пізніше ніж через тиждень після подання кандидатури. У разі схвалення, новий очільник уряду отримає 15 днів на формування складу міністрів та представлення програми дій.

Повноваження нового уряду набудуть чинності лише після того, як парламент більшістю голосів затвердить урядову програму.

Наразі більшість у литовському уряді становлять представники СДПЛ, які контролюють міністерства закордонних справ, фінансів, культури, оборони та інші ключові відомства. Однак політична криза може призвести до переформатування коаліції, включаючи ротацію міністрів і можливу участь нових політичних сил у Кабінеті міністрів. З огляду на масштаби скандалу, політичні експерти не виключають дострокових виборів або суттєвого ослаблення позицій Соціал-демократичної партії.