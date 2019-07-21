На внеочередных парламентских выборах в Украине явка в Австралии составила 3,3%, в Японии - 20,3%, в Южной Корее - 27,5%. Это следует из слов секретаря Центральной избирательной комиссии Натальи Бернацкой, передают Українськi новини.

«В посольстве Украины в Австралии из 1 741 избирателя проголосовало только 57. Активность при голосовании в Республике Корея: среди 240 избирателей участие в голосовании приняли 66 избирателей. А на участке в Японии проголосовали 107 избирателей из 528», - цитируют Наталью Бернацкую.

Отмечается, что всего в заграничном избирательном округе голосование на выборах в Раду проходит на 102 участках в 72 странах.

На 16 участках уже завершилось голосование, а последним закроется участок в Сан-Франциско (США) в 06:00 22 июля по киевскому времени.

Тем временем в Украине голосование проходит без серьезных нарушений.

«Процесс голосования проходит в спокойном, регулярном режиме, в рамках действующего законодательства. Фиксируются незначительные нарушения, которые не влияют на результаты голосования», - отметила Бернацкая.



Напомним, явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 16:00 воскресенья, 21 июля, составила 36,77%.