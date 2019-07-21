Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 16:00 воскресенья, 21 июля, составила 36,59%.

Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии после получения данных из 197 избирательных округов.

Стоит подчеркнуть, что глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук прогнозировала более низкую явку на выборах в Раду. Она отметила, что лето - не только сезон отпусков, но и сезон подработки.

Напомним, в Украине выбирают новый парламент. Избирательные участки в стране будут работать до 20:00.

По состоянию на 12:00 явка избирателей составляла 19,2%.