В Вашингтоне в посольстве Украины открылся зарубежный участок № 900 089, на котором могут проголосовать украинцы в США на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщило посольство Украины в США.

Всего на территории США будут работать четыре зарубежные участки: кроме Вашингтона они расположены в генеральных консульствах Украины в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско.

После закрытия этих участков завершится голосование выборах в Верховную Раду.

Напомним, явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15:00 воскресенья, 21 июля, составила 35,7%.