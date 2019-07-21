В Вашингтоне в посольстве Украины открылся зарубежный участок № 900 089, на котором могут проголосовать украинцы в США на выборах в Верховную Раду.
Об этом сообщило посольство Украины в США.
Всего на территории США будут работать четыре зарубежные участки: кроме Вашингтона они расположены в генеральных консульствах Украины в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско.
После закрытия этих участков завершится голосование выборах в Верховную Раду.
Напомним, явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15:00 воскресенья, 21 июля, составила 35,7%.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время