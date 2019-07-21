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Пятый президент Украины и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко проголосовал на внеочередных парламентских выборах.

Порошенко вместе с семьей пришел на избирательный участок в Доме офицеров в Киеве.

«Я проголосовал за ЕС, за НАТО, европейскую и евроатлантическую Украину, которая точно движется вперед, возвращается в семью европейских народов. Эти два мощных союза являются гарантом мира, безопасности и благосостояния для каждого украинского гражданина», — сказал Порошенко после голосования.

Отвечая на вопрос о возможных союзниках Европейской солидарности, он отметил, что его политсила поддержит всех, «кто будет поддерживать движение нашей страны в ЕС и НАТО».

Напомним, в Украине выбирают новый парламент. Избирательные участки в стране будут работать до 20:00. Президент Зеленский уже проголосовал.
ForUm

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