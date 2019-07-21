В день внеочередных выборов в Верховную раду Украины, 21 июля, избирательные участки для голосования открылись в 8 утра. Отметим, избиратели могут проголосовать до 20:00.

Граждане, которые голосуют по избирательному адресу, получат два бюллетеня — голубовато-серого цвета со списком партий и песочного цвета с перечнем кандидатов-мажоритарщиков округа.

225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 199 - по одномандатным округам.

В новой Верховной раде будет 424 народных депутата, вместо 450 согласно Конституции Украины.

Число одномандатных округов в стране сократилось на 26 из-за оккупации Крыма Россией и военных действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно преодолеть 5% барьер, а одномандатникам будет достаточно получить относительное большинство голосов в своем округе.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и о назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.