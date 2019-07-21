Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении жены совершил свое волеизъявление на парламентских выборах.

«Я проголосовал», — отметил Зеленский, уточнив, что на этот раз не будет показывать ни бюллетень, ни называть партию, за которую отдал свой голос. «Хватит с меня штрафов», — подчеркнул он.

Он также отметил, что рассчитывает на «честный и справедливый» результат «Слуги народа».

Примерно в то же время осуществил свое волеизъявление предшественник Зеленского Петр Порошенко вместе с женой.

Напомним, в Украине выбирают новый парламент. Избирательные участки в стране будут работать до 20:00.