Президент Украины Владимир Зеленский в сопровождении жены совершил свое волеизъявление на парламентских выборах.
«Я проголосовал», — отметил Зеленский, уточнив, что на этот раз не будет показывать ни бюллетень, ни называть партию, за которую отдал свой голос. «Хватит с меня штрафов», — подчеркнул он.
Он также отметил, что рассчитывает на «честный и справедливый» результат «Слуги народа».
Примерно в то же время осуществил свое волеизъявление предшественник Зеленского Петр Порошенко вместе с женой.
Напомним, в Украине выбирают новый парламент. Избирательные участки в стране будут работать до 20:00.
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