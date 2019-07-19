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Указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей грозит Минскому процессу. Об этом специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал на странице в Twitter, сообщает УНИАН.

«Россия должна выполнить свои Минские обязательства. Упрощение выдачи российских паспортов гражданам Украины противоречит духу Минских соглашений и ставит под угрозу меры, направленные на обеспечение мира гражданам Украины», - написал Волкер.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинский из дружественных стран, а также  людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

 
ForUm

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