Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдача Российских паспортов жителям Луганской и Донецкой областей является исключительно» внутренним делом России», так же как и предоставление украинских паспортов является внутренним делом Украины.

Данное заявление пресс-секретарь сделал в ходе брифинга в четверг, 18 июля, сообщает 112 Украина.

Песков подчеркнул, что Россия имеет на это полное право, как и Украина, сославшись на недавнее решение Владимира Зеленского «проработать вопрос о выдаче паспортов этническим украинцам, живущим в других государствах».

«Это внутреннее дело Украины. А решение Путина - оно аргументировано и понятно», - сказал пресс-секретарь.

Также он сообщил, что жители Донецкой и Луганской областей «неоднократно просили Кремль предоставить им российские паспорта».

«Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик. Эта тема поднималась в ходе последней «прямой линии» Путина с гражданами РФ», - сказал Песков.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинский из дружественных стран, а также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.