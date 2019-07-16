Европейский Союз призвал Российскую Федерацию признать свою ответственность за катастрофу малазийского рейса MH17 и начать сотрудничество со следствием.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по политике безопасности Федерики Могерини.

«Европейский cоюз вновь подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и ответственности для жертв и их ближайших родственников, в соответствии с Резолюцией 2166 ООН», - говорится в заявлении.

В своем заявлении ЕС приветствует объявление Совместной следственной группы о том, что в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела против четырех человек.

«ЕС призывает Россию принять свою ответственность и в полной мере сотрудничать с текущим расследованием. ЕС выражает полную уверенность в независимости и профессионализме юридических процедур, которые еще будут происходить», - говорится в заявлении.

Напомним, 19 июня Международная следственная группа (JIT), собранная для выяснения причин катастрофы лайнера рейса МН17 на Донбассе летом 2014 года, назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Подозреваемые в катастрофе МН17 по версии следствия: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко. Служба безопасности Украины объявила о подозрении четырем фигурантам дела.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

Следователи также показали обломки ракеты, которой сбили МН17.

Кроме того, была опубликована видеозапись, на которой реконструирован полный маршрут из России в Украину зенитной ракетной установки «Бук».

Австралия и Нидерланды возложили на Россию ответственность за сбитие самолета «Боинг» над Донбассом 17 июля 2014 года.