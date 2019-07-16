Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева по делу о вероятном вмешательстве народного депутата Сергея Лещенко и директора НАБУ Артема Сытника в выборы в США. Об этом сообщил Лещенко на своей странице в Facebook.

«Я больше не «враг Трампа». Только что Шестой апелляционный суд отменил решение Окружного суда Киева и принял новое решение, которым отказал депутату Розенблату в удовлетворении иска против меня и НАБУ в части разоблачения Пола Манафорта в «черной бухгалтерии» Партии регионов. Жду, когда генпрокурор Юрий Луценко позвонит Руди Джулиани и сообщит новые обстоятельства по делу, которое он так старательно клепал для сохранения себя в должности», – написал он.

Напомним, народный депутат Борислав Розенблат обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко в обнародовании материалов «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которых фигурировал глава штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт.

В марте Генпрокуратура Украины начала расследование возможного вмешательства украинцев в выборы президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон.