Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас Кремль не ведет никаких переговоров об освобождении Кирилла Вышинского и арестованных в России 24 украинских моряков.

Он напомнил, что тему удерживаемых лиц затрагивали на Контактной группе, но пока обсуждение не принесло результатов, передает Интерфакс.

Как сообщал ForUm, 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.

1 июня 2018 Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства. Он также обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой. Позже он заявил, что не просил об обмене.