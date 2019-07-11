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11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.

Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ.

Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате.

Ранее о разговоре президентов сообщили в Кремле.
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