11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.

Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ.

Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате.

Ранее о разговоре президентов сообщили в Кремле.