Бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко вернули в базу разыскиваемых лиц. Об этом заявил спикер Нацколиции Ярослав Тракало, сообщает «Украинская правда».

«Перед выходными Национальная полиция получила от Генеральной прокуратуры письмо и копию постановления об отмене постановления прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства в отношении подозреваемых, в том числе относительно Иванющенко. Учитывая требования законодательства, розыск Иванющенко восстановлен, соответствующие сведения внесены в розыскного учета. О результатах проинформирована ГПУ», – заявил он.

Напомним, экс-нардеп Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», бежал из Украины после Революции достоинства.

Его объявляли в розыск по подозрению в присвоении имущества.

В начале 2017 г. суды закрыли все дела по Иванющенко.

В 2017 году Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении Иванющенко.

В начале июня 2019 стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко, которое касалось возможного завладения средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерства одесского рынка «7 километр».

По данным СМИ, Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дел в отношении Иванющенко.

3 июля Министерство внутренних дел Украины сообщило, что Иванющенко больше не находится в розыске.

Генеральная прокуратура отменила постановление о закрытии уголовного производства в отношении Иванющенко.