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Прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство №42015000000000207, в котором фигурирует экс-нардеп Юрий Иванющенко.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на постановления прокуратуры, которые есть в распоряжении издания.

Иванющенко подозревался по двум эпизодам.

Первый из них касался растраты денег, выделенных в рамках «киотского протокола» на утепление объектов социальной сферы в Луганской области.

В декабре 2014 года Иванющенко составили подозрение по ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса по факту получения неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере (618 млн гривен) и завладение средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительном сговору группы лиц.

Однако в 2015-2016 годах суды всех инстанций подтвердили факт надлежащего выполнения работ иванющенковским ООО «Карпатыбудинвест», а в начале апреля 2019 года Киевский апелляционный суд обязал прокуроров снять подозрение с Иванющенко в связи с отсутствием состава преступления.

Второй эпизод касается завладения долей в уставном фонде ООО «Промрынок» (рынок «7-й километр» в Одессе). В сентябре 2016 года Иванющенко сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 по факту организации вымогательства долей в ООО «Промрынок» у его основателей и по факту организации подделки официального протокола общего собрания участников ООО, на основании которого рынок перешел в собственность Иванющенко.

Как сообщников Иванющенко в этом деле рассматривали его бизнес-партнера Ивана Аврамова и экс-директора рынка Олега Греся.

Однако следователям не удалось доказать, что бывшие владельцы подарили свои доли Иванющенко и его товарищам под давлением, поэтому уголовное дело закрыто и по данному эпизоду.

Иванющенко находится в розыске, но и США, и Евросоюз сняли с него санкции.
ForUm

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