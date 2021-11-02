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Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск одесского бизнесмена Владимира Галантерник.

Согласно информации на сайте Министерства внутренних дел, Галантерник объявлен в розыск как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

По данным правоохранителей, бизнесмен исчез 31 августа в Харькове.

Галантерника подозревают в руководстве преступной группировкой, в состав которой входили мэр Одессы Геннадий Труханов и другие чиновники одесской мэрии.

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику.

По мнению следствия, «все эти люди были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе». Подозрения были подписаны в рамках расследования уголовного дела силами детективов НАБУ и прокуроров САП.
ForUm

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