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Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дел в отношении экс-регионала из окружения Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника, все детали об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.

Напомним, экс-нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», бежал из Украины после Революции достоинства.

Его объявляли в розыск по подозрению в присвоении имущества.

В начале 2017 г. суды закрыли все дела по Иванющенко.  

В 2017 году Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении Иванющенко.

В начале июня 2019 стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко, которое касалось возможного завладения средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерства одесского рынка «7 километр».

 
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