Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дел в отношении экс-регионала из окружения Виктора Януковича Юрия Иванющенко.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным собеседника, все детали об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.
Напомним, экс-нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко, известный как «Юра Енакиевский», бежал из Украины после Революции достоинства.
Его объявляли в розыск по подозрению в присвоении имущества.
В начале 2017 г. суды закрыли все дела по Иванющенко.
В 2017 году Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении Иванющенко.
В начале июня 2019 стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко, которое касалось возможного завладения средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерства одесского рынка «7 километр».
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