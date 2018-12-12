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Президент Петр Порошенко посоветовал генеральному директору ПАО «Укрпочта» Игорю Смелянскому пересмотреть свою зарплату. Об этом он заявил на встрече со Смелянским и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Лично от меня, настойчиво советую определенным образом пересмотреть собственную заработную плату. Надеюсь, что совет президента будет услышан», - заявил Порошенко.

Смелянский отметил, что берет все поручения Главы государства к исполнению.

Напомним, Президент во время встречи приказал также обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности.
ForUm

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