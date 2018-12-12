Президент Петр Порошенко во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором ОАО «Укрпочта» Игорем Смелянским приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко отметил, что во время предыдущей встречи 30 октября был поставлен ​​ряд задач. «Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличения тарифов на доставку пенсий. Это отнюдь не должно повлиять на пенсионное обеспечение наиболее уязвимых слоев населения», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что это должно быть осуществлено, в том числе благодаря подписанию соглашения между «Укрпочтой» и Пенсионным фондом по обеспечению доставки пенсий. «Задачи, которые ставит Президент, – надо выполнять», - добавил он.

«Вторая позиция, что мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса «Укрпочты», - подчеркнул он. Президент сообщил, что инициировал внесение в государственный бюджет 500 млн грн, которые должны компенсировать убытки «Укрпочты» для доставки пенсий. Глава государства убежден, что это должно быть точно выполнено в части незакрытия отделений на селе.

«Третья позиция – приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов или почтовых сообщений или их отправления. Это фактически может, для кого-то, для пожилого человека, единственная связь с миром», - подчеркнул Президент.

Глава государства поручил присутствующему на встрече первому заместителю Главы АПУ Виталию Ковальчуку проконтролировать этот вопрос в регионах.

Глава государства призвал министра инфраструктуры проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов.

«Я от своих требований не отступлюсь», - подчеркнул Президент.

В свою очередь генеральный директор ОАО «Укрпочта» Игорь Смелянский отметил, что берет все поручения к исполнению.

Напомним, от доставки пенсий населению ПАО «Укрпочта» в этом году понесла 1 млрд грн убытков.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил, что ПАО намерено с 1 января 2019 года прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности в случае неповышения тарифов на доставку пенсий. Он также заявил, что с января 2019 года«Укрпочта» закроет до 7000 почтовых отделений, если не будет повышен тариф.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что не допустит этого.