Президент Петр Порошенко во время встречи с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и генеральным директором ОАО «Укрпочта» Игорем Смелянским приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.
Порошенко отметил, что во время предыдущей встречи 30 октября был поставлен ряд задач. «Позиция первая, чтобы мы не допустили увеличения тарифов на доставку пенсий. Это отнюдь не должно повлиять на пенсионное обеспечение наиболее уязвимых слоев населения», - подчеркнул Президент.
Он отметил, что это должно быть осуществлено, в том числе благодаря подписанию соглашения между «Укрпочтой» и Пенсионным фондом по обеспечению доставки пенсий. «Задачи, которые ставит Президент, – надо выполнять», - добавил он.
«Вторая позиция, что мы должны прекратить закрытие почтовых отделений в селах, особенно в отдаленных. Надо обеспечить их поддержку за счет общего баланса «Укрпочты», - подчеркнул он. Президент сообщил, что инициировал внесение в государственный бюджет 500 млн грн, которые должны компенсировать убытки «Укрпочты» для доставки пенсий. Глава государства убежден, что это должно быть точно выполнено в части незакрытия отделений на селе.
«Третья позиция – приказываю вам прекратить увольнения почтальонов. На сегодняшний день эти 500 млн грн позволят вам обеспечить и соответствующее повышение зарплаты, и защитить почтальонов, особенно в селах. Потому что это не просто доставка пенсий, это не просто доставка газет, журналов или почтовых сообщений или их отправления. Это фактически может, для кого-то, для пожилого человека, единственная связь с миром», - подчеркнул Президент.
Глава государства поручил присутствующему на встрече первому заместителю Главы АПУ Виталию Ковальчуку проконтролировать этот вопрос в регионах.
Глава государства призвал министра инфраструктуры проконтролировать вопрос с доставкой пенсий, сохранением отделений почты и обеспечением зарплат почтальонов.
«Я от своих требований не отступлюсь», - подчеркнул Президент.
В свою очередь генеральный директор ОАО «Укрпочта» Игорь Смелянский отметил, что берет все поручения к исполнению.
Напомним, от доставки пенсий населению ПАО «Укрпочта» в этом году понесла 1 млрд грн убытков.
Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский заявил, что ПАО намерено с 1 января 2019 года прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тысяч отделений в сельской местности в случае неповышения тарифов на доставку пенсий. Он также заявил, что с января 2019 года«Укрпочта» закроет до 7000 почтовых отделений, если не будет повышен тариф.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман, заявил, что не допустит этого.
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