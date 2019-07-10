Генеральная прокуратура Украины направила повторный запрос в Офис президента относительно публичных высказываний пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.

«Генпрокуратурой повторно направлен запрос следователя в уголовном производстве от 29.09.2014 об опровержении или подтверждении публичных высказываний пресс-секретаря президента о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины», - сообщается на странице ведомства в Facebook.

В ГПУ напомнили, что во время допроса Мендель отказалась предоставлять показания и указать источник объявленной ею информации.

В связи с этим 3 июля следователем был направлен запрос в Офис президента Украины.

В ОП же заявили, что Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от Офиса президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства.