Генеральная прокуратура Украины направила повторный запрос в Офис президента относительно публичных высказываний пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.
«Генпрокуратурой повторно направлен запрос следователя в уголовном производстве от 29.09.2014 об опровержении или подтверждении публичных высказываний пресс-секретаря президента о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины», - сообщается на странице ведомства в Facebook.
В ГПУ напомнили, что во время допроса Мендель отказалась предоставлять показания и указать источник объявленной ею информации.
В связи с этим 3 июля следователем был направлен запрос в Офис президента Украины.
В ОП же заявили, что Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от Офиса президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства.
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