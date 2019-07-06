Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от Офиса президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства. Об этом заявили в пресс-службе ОП.

Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины «Временный доступ к вещам и документам». При этом статья 159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступившие в Офис президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения.

Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно статье 1 УПК Украины, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК Украины, а ссылки на статью 93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств является ошибочным.

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель во время допроса в Генеральной прокуратуре отказалась давать показания о своем высказывании на тему обстрелов на Донбассе.

В ГПУ напомнили, что в своем публичном выступлении 6 июня в прямом эфире телеканала 1+1 Мендель сообщила, что якобы существуют случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации террористических группировок, осуществляют обстрелы гражданских объектов, в результате чего гибнут мирные жители.

1 июля Мендель вызвали в Генпрокуратуру для допроса в качестве свидетеля с целью разъяснения ее вышеуказанных публичных высказываний.

3 июля следователем в Офис президента Украины направлен запрос в уголовном производстве от 29.09.2014 о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.