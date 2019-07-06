также в разделеПолитика
Зеленский едет на Западную Украину 1
На Штепу готовили покушение, она считает заказчиком – смотрящего Порошенко Недаву 91
У Зеленского появился еще один советник 27
Розенко: Никуда я из политики не денусь 15
Зеленский поставил задачи новому главе Донетчины 1299
СМИ сообщают о назревшем конфликте в команде Зеленского 90
Парубий хочет провести внеочередное заседание Рады 49
«Билет на войну»: Кабмин назначил Нефедова главой таможни 98
«Синьхуа» отметило ключевую роль Медведчука в освобождении украинцев 23
Оливер Стоун представил на фестивале в Таормине фильм «Нерассказанная история Украины» с Медведчуком и Марченко в главных ролях 36
Президент сменил главу Донецкой ОГА 52
Медведчук о фильме Стоуна: Он покажет, насколько важен мир 34
Парубий: Зеленский не сможет ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте 108
Медведчук рассказал, как Украине избежать энергетического апокалипсиса 53
Минюст: Новая Рада может изменить решение по украинской делегации в ПАСЕ 22
МИД вызвал «на беседу» венгерского посла из-за высказываний Сийярто 31
СМИ РФ: Кернес и Труханов – бывшие бандиты, которых прикормил Коломойский 91
У Медведчука заявили, что Зеленский ничего не сделал для освобождения украинских моряков 28

Генеральная прокуратура Украины не имела законных оснований требовать от Офиса президента опровержения или подтверждения публичных заявлений пресс-секретаря главы государства.  Об этом заявили в пресс-службе ОП.

Порядок получения документов закреплен в главе 15 УПК Украины «Временный доступ к вещам и документам». При этом статья 159 УПК Украины устанавливает, что такой временный доступ возможен только на основании постановления следственного судьи. В связи с этим письмо и запрос, поступившие в Офис президента, возвращены Генпрокуратуре без рассмотрения.

Основанием для направления запроса об истребовании документов является расследование следователем уголовного производства. Порядок расследования уголовного производства, согласно статье 1 УПК Украины, определяется только уголовным процессуальным законодательством. Таким образом, для осуществления каких-либо действий (в частности истребования документов) следователь должен руководствоваться конкретной нормой УПК Украины, а ссылки на статью 93 УПК Украины как законное основание для сбора доказательств является ошибочным.

Напомним, ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель во время допроса в Генеральной прокуратуре отказалась давать показания о своем высказывании на тему обстрелов на Донбассе.

В ГПУ напомнили, что в своем публичном выступлении 6 июня в прямом эфире телеканала 1+1 Мендель сообщила, что якобы существуют случаи, когда украинские военные, отвечая на провокации террористических группировок, осуществляют обстрелы гражданских объектов, в результате чего гибнут мирные жители.  

1 июля Мендель вызвали в Генпрокуратуру для допроса в качестве свидетеля с целью разъяснения ее вышеуказанных публичных высказываний.

3 июля следователем в Офис президента Украины направлен запрос в уголовном производстве от 29.09.2014 о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний пресс-секретаря президента Украины о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины допускают случаи обстрелов гражданских объектов на востоке Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
4204 грн.
18
Теги