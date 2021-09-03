Бывший пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель считает, что ее преемнику Сергею Никифорову работать легче, чем было ей.

Такое мнение она высказала в интервью Обозревателю.

По ее словам, сейчас система работы в ОП уже налажена.

«Сергею легче, хотя он этого и не понимает. Идет качественная, хорошая работа пресс-службы президента с разными медиа. В этих условиях атаки минимизировать значительно легче. К тому же у него функции упрощены. Я думаю, что он не несет ответственность за международные медиа, за сайт, например. Сейчас эти обязанности распределены по-другому», - сказала она.

Мендель посетовала, что в начале ее работы власть обвиняли в пророссийскости. Впоследствии, говорит она, эти нарративы удалось разбить благодаря поездке в Брюссель.

«Но после этого меня начали уничтожать как человека, который мог с этим бороться», - добавляет бывшая пресс-секретарь Зеленского.

«Сейчас Сергею проще и в связи с изменениями в команде президента (в плане коммуникации). Мне просто запрещали отвечать на запросы СМИ, предоставлять комментарии, отвечать журналистам на телефонные звонки. Никифоров сразу имеет дело с руководителем, который четко понимает, что эти коммуникации должны быть налажены», - заявила Мендель.

30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.

Сергей Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря президента в июле.