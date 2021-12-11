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Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель ушла с этой должности по собственной инициативе. Обид на главу государства у нее нет.

Об этом Мендель рассказала в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL.

"Я ушла сама. Мы об этом разговаривали с президентом", – заметила она (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"У меня нет каких-то обид, я не ушла, хлопнув дверью", – подчеркнула экс-пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос читателя, почему президент Зеленский "избавился" от всех, с кем шел на выборы, в частности, бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана, экс-генерального прокурора Руслана Рябошапки, экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, Мендель отметила, что каждый случай следует рассматривать отдельно.

"Я бы не задавала такой вопрос, потому что это означает, что каждую историю, каждого человека мы пытаемся вписать в какую-нибудь формулу. Я не верю, что есть какая-то единая формула для этого", – отметила она.

"Политика – это искусство переговоров и возможностей. Я не вписывала бы всех людей в одну формулу, потому что, наверное, у каждого были какие-то свои причины. Кто-то не нашел общего языка, кто-то перестал поддерживать определенные инициативы, кто-то просто перестал быть командным игроком и решил объективизироваться в политике", – предположила Мендель.

"Что тоже с какой-то точки зрения понятно. Если человек считает, что он политический субъект и хочет развивать карьеру в этом направлении, то демократическое государство должно дать ему все возможности для этого", – подытожила она.
ForUm

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