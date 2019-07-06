Видео с объявлением решения суда выставил на своей странице в Facebook адвокат и член партии РНС Павел Богомазов.
«Суд решил в удовлетворении административного иска «Партии пенсионеров Украины» к Центральной избирательной комиссии, третье лицо - политическая партия «Движение новых сил» Михаила Саакашвили о признании противоправным постановления ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля отказать полностью», - огласил решение суда председательствующий судья.
Напомним, 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил».
25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева разрешил политической партии «Рух новых сил» участвовать в выборах.
28 июня Верховный суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева.
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