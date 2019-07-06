также в разделеВыборы
Слуга народа подала жалобу в суд по повторной жеребьевке 11
Кандидата от «Слуги народа» внесли в базу Миротворца 29
ЦИК сняла Кузьмина с выборов 44
Верховный суд запретил одиозному нардепу баллотироваться в Раду 55
Конфликт с нардепом: Микитась ударил главу ОТГ и разбил его телефон 71
ЦИК: Из-за новой жеребьевки будет сорвана печать бюллетеней 36
«Радикалы» Гайдукевич и Примаков устроили наркотический беспредел на 208 округе на Черниговщине 55
На выборах в ВР не будут создавать спецучастки для военных 25
У Зеленского считают, что выборы в Раду находятся под угрозой срыва 43
ЦИК отменила регистрацию еще 8 кандидатов в нардепы 80
Суд постановил провести пережеребьевку партий 51
Более 60% украинцев собираются голосовать на выборах в ВР 20
В ЦИК не исключают отмену регистрации еще ряда кандидатов в нардепы 23
МИД: Украина не обязана приглашать на выборы делегацию ПАСЕ 55
ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в нардепы 70
В ЦИК считают письмо Авакова основанием для отмены регистрации Клюева 61
Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу в Украине 58
Президент ПАСЕ: Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи на выборы 43
Шестой апелляционный админсуд Киева отказал «Партии пенсионеров Украины» в удовлетворении иска к ЦИК об отмене регистрации Михеила Саакашвили кандидатом в народные депутаты.

Видео с объявлением решения суда выставил на своей странице в Facebook адвокат и член партии РНС Павел Богомазов.

«Суд решил в удовлетворении административного иска «Партии пенсионеров Украины» к Центральной избирательной комиссии, третье лицо - политическая партия «Движение новых сил» Михаила Саакашвили о признании противоправным постановления ЦИК от 29 июня в части регистрации Саакашвили для участия в парламентских выборах 21 июля отказать полностью», - огласил решение суда председательствующий судья.

Напомним, 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил».

25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева разрешил политической партии «Рух новых сил» участвовать в выборах.

28 июня Верховный суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги