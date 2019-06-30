Вчера, 29 июня, Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать партию «Рух новых сил» Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Друзья, спешим сообщить вам. Несколько минут назад, на заседании ЦИК, постановили зарегистрировать Движение Новых Сил Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля. Это наш с вами общий шаг к победе. Спасибо за вашу поддержку!» – говорится в сообщении.



Напомним, 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил».

25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева разрешил политической партии «Рух новых сил» участвовать в выборах.

28 июня Верховный суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева.