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Вчера, 29 июня, Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать партию «Рух новых сил» Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«Друзья, спешим сообщить вам. Несколько минут назад, на заседании ЦИК, постановили зарегистрировать Движение Новых Сил Михаила Саакашвили в многомандатном и одномандатных избирательных округах для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля. Это наш с вами общий шаг к победе. Спасибо за вашу поддержку!» – говорится в сообщении.

Напомним, 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил».

25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева разрешил политической партии «Рух новых сил» участвовать в выборах.

28 июня Верховный суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева.
ForUm

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