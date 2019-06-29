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Верховный суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации списка партии «Рух новых сил» на досрочных выборах в Верховную Раду.

Соответствующее решение было озвучено на заседании суда, которое завершилось около часу ночи 29 июня, сообщает УНИАН.

Судьи постановили, что ЦИК должна зарегистрировать партию Саакашвили «Рух новых сил» на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Решение Верховного суда обжалованию не подлежит.

Член Совета партии «Рух новых сил», экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Саквалеридзе заявил, что борьба продолжается. «Сейчас снова мяч на стороне ЦИК. Завтра мы будем повторно подавать документы. Пока ничего не закончено, впереди регистрация и выборы, которые надо выиграть», - сказал он. Также, на своей он добавил, что в субботу, 29 июня, РНС будет повторно подавать документы в ЦИК для регистрации.
Напомним, 23 июня Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил».

25 июня Шестой апелляционный административный суд Киева разрешил политической партии «Рух новых сил» участвовать в выборах.
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