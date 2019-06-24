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Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили «Рух новых сил».

Соответствующее решение ЦИК приняла на очередном заседании 23 июня, сообщает «Украинская правда».

«Рассмотрев соответствующие документы, ЦИК отказала в регистрации кандидатов, включенных в избирательный список «Рух новых сил» в общегосударственном многомандатном избирательном округе и кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам», - говорится в сообщении.

В Центризбиркоме пояснили, что внеочередные выборы были назначены указом президента от 21 мая.

«Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании политсовета партии «РНС» вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено», - заявили в ЦИК.

По данным комиссии, внеочередной съезд «РНС», который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов «состоялись в нарушение требований устава этой партии».

В ЦИК заявили, что копию решения ЦИК и копию протокола заседания совета партии «РНС» от 8 мая и протокола внеочередного съезда «РНС» от 10 июня отправят Нацполиции «для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования».
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