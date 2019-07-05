В трибунале итальянского города Павии, где год назад начался процесс по украинскому солдату Виталию Маркиву, завершились судебные прения. 5 июля с заключительной речью выступила второй адвокат украинца Донателла Рапетти, сообщает Радио Свобода.

Она продолжила опровергать тезисы прокурора, обвиняющего нацгвардейца в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова на Донбассе в мае 2014 года.

Защитница Рапетти сосредоточилась на анализе проведенных экспертиз, в частности рюкзака погибшего Роккелли и видео из такси, которым группа репортеров прибыла к месту съемок. Также она уделила внимание роли подсудимого Маркива и украинских войск на месте службы (на горе Карачун) у оккупированного тогда Славянска.

По заключению адвоката, данные экспертов от обвинения и защиты совпадают. В то же время эти исследования не содержат полной информации, чтобы четко установить, от какого типа оружия погиб итальянец Андреа Роккелли. Обвинение со своей стороны настаивает на причине смерти от минометных выстрелов.

По поврежденному автомобилю Рапетти отметила отсутствие входных выстрелов из автомата AK-74 на крыше такси - есть только входные боковые отверстия. А это, по ее словам, свидетельствует о том, что Виталий Маркив не мог стрелять по такси сверху да еще и с расстояния более полутора километров. Автомат Калашникова (а только таким оружием владел солдат Маркив) по техническим возможностям имеет прицельную способность поражения 600 метров.

Донателла Рапетти отметила, что обязанность Маркива была сообщать руководству о приближении подозрительных лиц. Поэтому солдат выполнял армейский приказ, ничего незаконного в его действиях не было, тогда как обвинение именно эту роль наблюдателя ставит в вину подсудимому. По уголовному военному кодексу Италии, нельзя наказывать военнослужащего за выполнение приказа, потому что солдат на войне должен его выполнять, а не обсуждать, сказала защитница.

В завершение, говоря об абсурдности обвинений, адвокат добавила, что нельзя точно сказать, кто и откуда стрелял 24 мая 2014, когда погибли Андреа Роккелли и Андрей Миронов. «Никто умышленно не хотел убить журналистов. Эти люди стали жертвами войны, а на войне стреляют против врага», - отметила адвокат Рапетти. Она попросила суд признать подзащитного невиновным.

Ранее прокуратура попросила 17 лет заключения для Маркива.

Два года нацгвардеец Виталий Маркив с украинским и итальянским гражданством находится под стражей в миланской тюрьме. В течение года, когда идет процесс в Павии, состоялось 17 заседаний. Через неделю, 12 июля, суд присяжных должен объявить приговор.

Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет его в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 у оккупированного в то время Славянска Донецкой области. Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

6 июля 2018 начался судебный процесс.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в материалах дела Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Национальной гвардии Украины.