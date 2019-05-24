Нацгвардейцу Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе, грозит 17 лет колонии. Такого наказания потребовал прокурор в ходе заседания суда итальянского города Павия в пятницу, 24 мая, сообщает Фокус со ссылкой на агентство ANSA.

Сторона обвинения намерена обратиться с запросом о передаче под суд одного из командующих Национальной гвардии Украины, который был командиром Маркива в день гибели журналиста.

До сегодняшнего дня Маркив, задержанный в Италии в 2017 году, был единственным подозреваемым в убийстве Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка Донецкой области пять лет назад.

О том, что огонь в тот день велся с позиций украинской армии, рассказал французский журналист Вильям Рогелон, которому удалось выжить во время обстрела.

Напомним, 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив, который имеет гражданство Украины и Италии, был арестован 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи.

Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет его в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 у оккупированного в то время Славянска Донецкой области. Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

6 июля 2018 начался судебный процесс.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в материалах дела Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Национальной гвардии Украины.