также в разделеОбщество
Зеленский скорбит в связи с гибелью людей из-за паводка в Карпатах 14
Подростку, жестоко убившему сверстника на Закарпатье, дали 3,5 года тюрьмы 7
В ГПУ объяснили, почему освободили Заману 13
Хомчак: РФ готовилась забрать Крым с момента обретения Украиной независимости 19
Из ОРЛО в Украину забрали еще 60 заключенных 11
Хомчак не видит военного варианта освобождения Донбасса 46
Синод ПЦУ поддержал Епифания. Филарет – против 83
Украинцы в Facebook просят Зеленского вернуть в Украину межконфессиональный мир 24
Луценко: ГПУ не выдавала подозрений по делу Приватбанка 11
ГПУ: Мангер не прошел полиграф по требованию суда 38
Зеленский готов лететь в зону бедствия на Закарпатье 35
Суд освободил Заману из-под стражи 45
Активисты сорвали заседание исполкома Львовского горсовета 19
Епифаний: Филарет отказался подписать устав ПЦУ 90
Хомчак выступил против переговоров с боевиками 26
Хомчак: Угроза прямого вторжения РФ существует всегда 24
Главного борца с наркотиками на Днепропетровщине задержали за взятку 25
Украинцев предупредили о грозах и граде 33

Нацгвардейцу Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе, грозит 17 лет колонии. Такого наказания потребовал прокурор в ходе заседания суда итальянского города Павия в пятницу, 24 мая, сообщает Фокус со ссылкой на агентство ANSA.

Сторона обвинения намерена обратиться с запросом о передаче под суд одного из командующих Национальной гвардии Украины, который был командиром Маркива в день гибели журналиста.

До сегодняшнего дня Маркив, задержанный в Италии в 2017 году, был единственным подозреваемым в убийстве Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка Донецкой области пять лет назад. 

О том, что огонь в тот день велся с позиций украинской армии, рассказал французский журналист Вильям Рогелон, которому удалось выжить во время обстрела.
Напомним, 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив, который имеет гражданство Украины и Италии, был арестован 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи.

Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет его в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 у оккупированного в то время Славянска Донецкой области. Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

6 июля 2018 начался судебный процесс.  

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в материалах дела Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Национальной гвардии Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

лето
2614 грн.
7
Теги