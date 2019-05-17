Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в материалах дела гвардейца Виталия Маркива сторона обвинения в качестве доказательства использует фейковое письмо якобы Национальной гвардии Украины.

Как сообщает пресс-служба МВД, чтобы опровергнуть это в суде города Павия показания дал заместитель командира-начальник штаба в/ч 3066 полковник Константин Рыхтик. Впервые документ якобы от его имени в адрес экс-командующего НГУ Юрия Аллерова с многочисленными ошибками появился еще в прошлом году на пропагандистском российском сайте «Русская весна».

По мнению авторов фальшивки, это письмо должно дискредитировать перед итальянским правосудием объективные показания украинских свидетелей - военнослужащих НГУ. «Это очередное проявление гибридной войны со стороны Кремля, к которой Европа еще не привыкла», - заявил министр внутренних дел Украины.

Аваков отметил, что он пообщался с задержанным Маркивым.

«С разрешения суда я пообщался с Виталием, он в хорошем настроении. Сказал, что служил и будет служить Украине. Мы здесь для того, чтобы поддержать нашего солдата. А все провокации, которые привели к аресту Маркива два года назад, я связываю с «русской весной» и войной против Украины. Сегодня здесь исполняющий обязанности командующего НГУ и четыре гвардейца, они дают исчерпывающие показания, которые полностью опровергают слова прокурора. Мы очень рассчитываем, что нас услышат. «Дело Рокелли» в Украине расследуется сейчас СБУ. Правда в том, если идет война и в момент военных действий на необходимой территории нельзя осуществить всех следственных действий. Тогда на территории керамического завода были силы незаконных пророссийских бандформирований и российских кадровых военных. Мы очень рассчитываем, что по завершению боевых действий эти люди смогут дать показания следствию», - сказал он.

Аваков отметил, что защита Маркива настаивает на том, чтобы сторона обвинения приехала на место происшествия в Славянск и сама убедилась в абсурдности обвинений в адрес нашего солдата. МВД Украины готово содействовать итальянским правоохранительным органам в этом и обеспечить проведение таких следственных действий.

Министр напомнил, что во время активной фазы боевых действий на востоке Украины, итальянское посольство официально предупреждало своих граждан об опасности поездок на Донбасс. Но погибший журналист Андреа Рокелли поехал в самое пекло, на сторону боевиков русских террористов группы Гиркина.

Напомним, руководство МВД и НГУ сегодня, 17 мая, дает показания в защиту гвардейца Виталия Маркива, которого безосновательно обвиняют в убийстве итальянского журналиста.

29-летний нацгвардеец Виталий Маркив, который имеет гражданство Украины и Италии, был арестован 30 июня 2017 в аэропорту Болоньи.

Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет его в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 у оккупированного в то время Славянска Донецкой области. Генеральная прокуратура Украины утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Национальной гвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть, и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

6 июля 2018 начался судебный процесс.