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Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк могут быть новые сообщения о подозрении.

Так он ответил на акцию в Канаде, где активисты подняли плакаты «Кто заказал Гандзюк?», сообщает «Украинская правда».

«Вы верно сказали о корнях этого убийства – масштабная системная коррупция в руководстве Херсонской области. В МВД не идет сейчас следствие, но вы знаете, что сейчас есть подозрения у двух людей по заказу этого убийства. Это председатель областного совета и один из помощников народного депутата», - сказал Аваков.

Он напомнил, что также разыскивают еще одного человека, который скрывается в ЕС.

«И то, что мне известно, – это не последнее подозрение в этом деле», - сказал Аваков.

Глава МВД также отметил, что 3-6 лет заключения, которые суд дал пяти обвиняемым в нападении на Гандзюк, – это малые сроки.

«Им избрано, если не ошибаюсь, 6 лет содержания. Это, мягко говоря, на наш взгляд, недостаточно. Это демотивация и полицейских, и следователей, и общества. Должен быть баланс между полицейскими силами, прокурорским реагированием и судебной системой. Этого баланса сейчас, в хорошем смысле, нет», - сказал Аваков.

При этом он добавил, что Украина имеет лучшие показатели по количеству убийств, нападений на людей или угонов автомобилей, чем, например, в США, и это происходит благодаря ежедневной работе полиции.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении Гандзюк и назначил им наказание.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.  

В апреле ГПУ объявила Мангеру новое подозрение.

25 июня Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора ГПУ, обязав Мангера сдать паспорта и надеть браслет.
ForUm

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