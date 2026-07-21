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Суд засудив шістьох осіб причетних до розгону Майдану

Суд засудив шістьох осіб причетних до розгону Майдану

Оболонський районний суд міста Києва визнав винними колишнього командира київського полку спецпідрозділу міліції "Беркут", трьох колишніх правоохоронців та двох координаторів так званих "титушок" та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строки від 7 до 10 років.

У січні 2014 року засуджені брали участь у насильницькій протидії акціям протесту, незаконному затриманні 22 учасників Революції Гідності та інших громадян, застосовували до них насильство, а також сфальсифікували матеріали для їх подальшого кримінального переслідування, повідомляє Офіс генпрокурора.

Колишнього командира київського "Беркуту" засуджено до 10 років позбавлення волі. Двох його підлеглих і начальника відділу Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків (УБНОН) ГУ МВС України в місті Києві – до 8 років, двох координаторів "тітушок" – до 7 років. Колишніх правоохоронців також позбавлено спеціальних звань і права обіймати посади в правоохоронних органах.

23 січня 2014 року в районах вулиць Грушевського та тодішньої Щорса працівники міліції діяли спільно з "тітушками". Під час незаконних затримань вони застосовували фізичну силу та спецзасоби, завдали потерпілим тілесних ушкоджень і пошкодили їхнє майно. Згодом на підставі сфальсифікованих рапортів і завідомо неправдивих показань потерпілих безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях.

Вирок винесено 13 липня в порядку спеціального судового провадження. Досудове розслідування здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

Це вже другий обвинувальний вирок щодо колишнього командира київського "Беркуту" за злочини, вчинені під час Революції Гідності. У грудні 2025 року Подільський районний суд Києва також визнав його винним у незаконному затриманні та застосуванні насильства до учасників протестів 20 січня 2014 року на вулиці Лаврські та засудив до 10 років позбавлення волі.

Фото: Офіс генпрокурора.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївМайданБеркутОГПУ
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