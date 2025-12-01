Є докази російського впливу на насильство під час Майдану - частина фігурантів уже має підозри в держзраді

Офіс генпрокурора має намір у судовому порядку довести російське втручання в насильницькі події Революції гідності. Про це в інтерв’ю Суспільному заявив керівник департаменту ОГП у справах Майдану Олексій Донський.

За його словами, хоч злочини під час протестів вчиняли українські силовики, слідство зібрало докази впливу російського керівництва і правоохоронців на посадовців України. Підозри у держзраді вже оголошено низці колишніх високопосадовців — окремі обвинувальні акти перебувають у судах.

Донський наголосив, що ці докази спростовують російську пропаганду про «держпереворот як причину війни». Він підкреслив, що російська агресія мала гібридні форми й почалась ще до кривавих подій Майдану: “Конкретні особи, яким повідомлено про підозру, брали участь у цій агресії щонайменше з листопада 2013 року. А Майдан був реакцією на неї”.

Він також зазначив, що серед ключових завдань департаменту на наступний рік — доведення в судах цієї лінії російського впливу, а також розкриття перших убивств Майдану, скоєних 22 січня 2014 року. Йдеться про смерті Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника — найбільш складні для розслідування злочини, скоєні в умовах невидимості та великої кількості правоохоронців.

ОГП також працює над розкриттям справ, пов’язаних зі знищенням доказів — зброї та документації — і сприянням втечі працівників спецроти "Беркута".

“Ми хочемо отримати не тільки інформаційний ефект, а й конкретні вироки”, — додав Донський.

Слід пам'ятати, що переважна більшість виконавців і організаторів злочинів проти Майдану досі уникають відповідальности. Багато з них роками ховаються від слідства. Росія, як держава-терорист, надає їм прихисток і захист.