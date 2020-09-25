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Сегодня, 25 сентября, с участием прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор по делу об обвинении бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины в предложении 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды членам конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро Украины за положительное решение вопроса относительно трудоустройства на должность руководителя/заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ, сообщает пресс-служба САП.

Так, коллегия судей ВАКС, рассмотрев материалы уголовного производства, признала бывшего прокурора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу предоставить ей неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую ​​выгоду, действий с использованием служебного положения).

По приговору суда он осужден к 2 годам лишения свободы.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.
ForUm

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