Вчера, 24 июня, на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняты последние решения, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии. Речь идет о принятии изменений к постановлениям №307 и 308, касающиеся Правил рынка и Правил рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного, сообщают «Українські новини».

В частности, Регулятор установил ценовые ограничения для производителей электрической энергии, работающих в новом рынке. Таким образом, будет контролироваться рост цен на электроэнергию для небытовых потребителей.

Кроме того, установлены новые требования по рейтингу банков, что позволило увеличить их перечень для предоставления финансовых гарантий участникам рынков с 2 до 41.

«Принятие регуляторных актов позволяет обеспечить выполнение требований Закона Украины «О рынке электрической энергии» и определить: уточненный порядок участия в балансирующих группах; уточненный порядок определения финансовых гарантий; уточненный порядок предоставления вспомогательных услуг; уточнение порядка предоставления диспетчерских команд и их выполнение; новый порядок мониторинга предоставление вспомогательных услуг, определенный на основе предложений оператора системы передачи; переходные положения, в частности определяют положение относительно ограничений цен на балансирующем рынке и рынке вспомогательных услуг», - указано в обосновании.

Также Нацкомиссия внесла изменения в правила купли-продажи э/э на запускаемых с 1 июля сегментах нового оптового рынка э/э, изменив формулу расчета предельных цен на этих сегментах, так называемых «prices cap».

Правила откорректированы с учетом постановления Кабинета Министров о возложении спецобязательств (PSO) на рынке э/э (принятого 5 июня и откорректированного 12 июня).

Правила предполагают 9-месячный переходной период (тогда как ранее предполагался период в шесть месяцев) с момента введения РСВ и ВСР, в течение которого энергопроизводители в своих заявках по продаже э/э указывают цену, не выше максимального значения средних показателей за последние три месяца до введения новых сегментов.

При возложении PSO на оператора системы передачи (НЭК «Укрэнерго») это значение будет умножаться на понижающий коэффициент (отношение фактической оптовой рыночной цены без дотаций к фактической оптовой рыночной цене, содержащей дотационные сертификаты).

По предварительным расчетам НКРЭКУ, осуществленным для оценки расходов НЭК «Укрэнерго» по закупке «технологической» э/э на РСВ, средняя граничная цена на РСВ на период действия ценовых ограничений составит 1,62 грн за кВт-ч (без НДС).

При расчетах, которые обязано осуществить ГП «Оператор рынка» и опубликовать их 28 июня, используется два периода в течение суток – минимальной нагрузки (с 00:00 по 08:00 и 23:00 по 24:00) и максимальной (остальное время). При этом представители тепловой генерации выступили против 9-часового ночного периода (минимальной нагрузки), мотивируя это темя, что такая периодизация снизит их тарифную выручку. Тепловая генерация также считает слишком длительным 9-месячный переходной период, в течение которого цены на ее продукцию будут регулироваться. При этом ТЭС будет сложно найти покупателей на свою э/э по двусторонним договорам по более высоким, чем установленным административной на РСВ, ценам.

Напомним, полномасштабный рынок электроэнергии согласно закону Украины «О рынке электрической энергии», имплементирующий нормы третьего энергопакета ЕС, должен быть введен с 1 июля 2019 года. Минэнерго, НКРЭКУ и ключевые энергокомпании призвали к своевременному запуску рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

Руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчу заявил, что старт нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей.

На заседании Кабинета Министров Украины 5 июня были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии – «О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам».

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона, которым предлагается отсрочить введение нового рынка электроэнергии на год - до 1 июля 2020 года.