Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), на заседании в пятницу оштрафовала НАК «Нафтогаз Украины» за недопуски представителей регулятора к проверкам компании в ноябре этого года.

В частности, регулятор наложил на «Нафтогаз» 850 тыс. грн максимального штрафа за недопуск проверяющих на объект в ходе плановой проверки деятельности НАК по поставке газа за последние четыре года и еще три штрафа по 102 тыс. грн каждый за недопуск в ходе трех неплановых проверок, которые осуществлялись вследствие соответствующих обращений к НКРЭКУ со стороны участников рынка и потребителей, передает Интерфакс-Украина.

«Я не знаю, был ли поставлен в известность руководитель компании – Юрий Юриевич Витренко, – относительно этих недопусков, однако я обязательно лично поставлю его в известность относительно этих проверок», – заявил в ходе заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

«Нафтогаз Украины» объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны (100% «Укргазвыдобування» и 50%+1 акция ПАО «Укрнафта»). Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах (100% «Укртрансгаз») и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны (100% «Укртранснафта»), активно развивает направление поставок газа бытовым потребителям.