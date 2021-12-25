Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на распределение газа для населения. Повышенные тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы комиссии к заседанию 22 декабря.
Согласно решению НКРЭКУ, самые высокие тарифы установлены для бытовых клиентов "Черновцыгаз" - 2,57 гривен за кубометр (с НДС), "Гадячгаз" - 2,39 гривен, "Закарпатгаз" - 2,39 гривен, "Лубныгаз" - 2,39 гривен, "Николаевгаз" - 2,39 гривен, АТ "Тысменицагаз" - 2,39 гривен, "Харьковгаз" - 2,39 гривен.
Минимальная стоимость установлена для клиентов "Киевгаз" - 0,38 гривен за кубометр (с НДС) и "Харьковгоргаз" - 0,52 гривен.
Тарифы с 1 января 2022 го да
|
№ з / п
|
Название предприятия
|
Тариф на услуги распределения природного газа (грн за 1 м3 в месяц с НДС)
|
1
|
АО "Винницагаз"
|
1,76
|
2
|
АО "Волыньгаз"
|
1,57
|
3
|
ЧАО "Гадячгаз"
|
1,99
|
4
|
АО "Днепрогаз"
|
0,90
|
5
|
АО "Днепропетровскгаз"
|
1,26
|
6
|
АО "Донецкоблгаз"
|
1,18
|
7
|
АО "Житомир"
|
1,70
|
8
|
АО "Закарпатгаз"
|
1,99
|
9
|
АО "Запорожгаз"
|
0,92
|
10
|
АО "Ивано-Франковскгаз"
|
1,86
|
11
|
АО "Киевгаз"
|
0,32
|
12
|
АО "Киевоблгаз"
|
1,49
|
13
|
ОАО "Кировоградгаз"
|
1,49
|
14
|
ЧАО "Коростышевгаз"
|
1,82
|
15
|
ЧАО "Кременчуггаз"
|
0,46
|
16
|
АО "Криворожгаз"
|
0,53
|
17
|
ПАО "Лубныгаз"
|
1,99
|
18
|
АО "Луганскгаз"
|
1,57
|
19
|
АО"Львовгаз"
|
1,69
|
20
|
ПАТ "Мариупольгаз"
|
1,45
|
21
|
ЧАО "Мелитопольгаз"
|
1,84
|
22
|
АО "Николаевгаз"
|
1,99
|
23
|
АО "Одессагаз"
|
1,09
|
24
|
АО "Полтавагаз"
|
1,76
|
25
|
АО "Ровногаз"
|
1,54
|
26
|
АО "Сумыгаз"
|
1,34
|
27
|
ЧАО "Тернопольгаз"
|
1,75
|
28
|
Чао "Тернопольгоргаз"
|
0,80
|
29
|
АО "Тысменицагаз"
|
1,99
|
30
|
ЧАО "Уманьгаз"
|
1,95
|
31
|
АО "Харьковгаз"
|
1,99
|
32
|
АО "Харьковгоргаз"
|
0,43
|
33
|
АО "Херсонгаз"
|
1,62
|
34
|
АО "Хмельницкгаз"
|
1,54
|
35
|
АО "Черкассыгаз"
|
0,57
|
36
|
АО "Черновцыгаз"
|
2,14
|
37
|
АО "Черниговгаз"
|
1,76
|
38
|
ЧАО "Шепетовкагаз"
|
1,07
|
39
|
ЧАО "НГХП "Сера"
|
1,21
|
40
|
ГП "Кременецкое УПРГ"
|
1,36
При этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма заявил, что корректировка тарифов на распределение и доставку газа находится в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10-11%. При этом он напомнил, что цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не расти будет.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цены на газ в Европе продолжают расти, в связи с чем "Нафтогаз" может не сохранить действующие тарифы для населения, из-за разницы между розничной и рыночной ценой.
Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов для "Киевводоканала". С 1 января киевляне будут платить на централизованное водоснабжение и водоотвод на 20% больше.
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